Raccolta firme: «Riaprite l’ambulatorio»

CASALBUTTANO (2 febbraio 2021) - Medico di base nella frazione: alcuni cittadini di Polengo si mobilitano attivando una raccolta firme con l’obiettivo di sensibilizzare l’amministrazione comunale nel tener conto della possibilità della riapertura dell’ambulatorio, ormai chiuso da mesi, di via Bertani, all’interno della struttura delle ex scuole elementari. Questo per evitare che in particolar modo gli anziani debbano per ogni necessità recarsi a Casalbuttano. Sono già arrivate le prime sottoscrizioni da parte dei residenti e la raccolta firme sta proseguendo con l’idea di inoltrare poi la richiesta ufficiale in Comune al sindaco Gian Pietro Garoli che afferma: «Non staremo con le mani in mano».

