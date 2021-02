Covid, in provincia di Cremona 31 nuovi contagi

CREMONA (1 febbraio 2021) - Febbraio si apre con 31 nuovi casi di positività in provincia di Cremona. Un numero sempre relativamente contenuto rispetto alle altre province lombarde. In regione, però, sale per il secondo giorno consecutivo il tasso di positività (6,3% rispetto al 5,8% di ieri e al 4,6% dell'altro ieri). In Lombardia sono emersi 1.043 positivi a fronte di 17.151 tamponi effettuati. I guariti o dimessi sono 3.643.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 17.151 (di cui 14.608 molecolari e 2.543 antigenici) totale complessivo: 5.682.564

i nuovi casi positivi: 1.093 (di cui 47 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 463.522 (+3.643), di cui 3.200 dimessi e 460.322 guariti

in terapia intensiva: 371 (+9)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.489 (-14)

i decessi, totale complessivo: 27.150 (+52)

I nuovi casi per provincia

Milano: 305 di cui 156 a Milano città

Bergamo: 47

Brescia: 169

Como: 119

Cremona: 31

Lecco: 21

Lodi: 10

Mantova: 36

Monza e Brianza: 85

Pavia: 27

Sondrio: 1

Varese: 223