Scuola, iscrizione alle prime classi: il 48% si è iscritto a un liceo

CREMONA (1 febbraio 2021) - Anche in provincia di Cremona lo scorso 25 gennaio si sono chiuse le procedure di iscrizione online alle classi prime delle scuole primarie, secondarie di I e II grado mentre, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, la domanda resta in formato cartaceo. Il totale delle domande di iscrizione inoltrate alle classi I delle scuole primarie per l’anno scolastico 2021/2022 è di 2596. Il totale di quelle per le classi prime delle scuole secondarie di I grado per l’anno scolastico 2021/2022 è invece di 3034, infine le iscrizioni per le classi prime delle scuole secondarie di secondo grado è di 3126. Le scelte e le percentuali sugli indirizzi: 1492 sono le iscrizioni ai licei, 421 agli istituti professionali e 1213 agli istituti tecnici, quindi con percentuali pari a 48% per i licei, 13% per i professionali e 39% per i tecnici.

