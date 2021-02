CREMONA (1 febbraio 2021) - La sostenibilità degli alimenti non è solo una questione ambientale, ma deve tener conto anche del loro valore nutrizionale. In due webinar, il 5 e il 12 febbraio, in diretta social sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore www.unicatt.it, si parlerà di sostenibilità degli alimenti dal punto di vista ambientale, nutrizionale, economico e sociale.

L’iniziativa è promossa all’interno delle attività di Ircaf-Centro di riferimento Agro-Alimentare Romeo ed Enrica Invernizzi, del Progetto CRAFT (CRemona Agri-Food Technologies, promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore con il finanziamento di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia) e si tiene in collaborazione con Assolatte, Associazione Italiana Lattiero Casearia.

Il primo webinar – 5 febbraio dalle ore 14 alle 15 – si intitola “La sostenibilità in tutte le sue declinazioni” Moderatori: Moderatori, Federico Mereta- giornalista; Lorenzo Morelli-microbiologo. Prevede:

l’introduzione del professor Lorenzo Morelli, Direttore DiSTAS - Università Cattolica del Sacro Cuore;

le relazioni:

1) “Sostenibilità: una strategia per molti valori” di Roberto Zoboli, Università Cattolica del Sacro Cuore;

2) “L’innovazione sostenibile nella filiera agroalimentare” di Massimo Iannetta, ENEA;

3) “Alimentazione corretta ed impatto ambientale” di Laura Rossi, CREA-NUT.

La sostenibilità è il tema cruciale di oggi e di domani, sottolinea il professor Morelli. “Non è retorico dire che in gioco c’è il nostro modello di vita, e in particolare il modo con cui produciamo e consumiamo beni e servizi”, aggiunge Morelli. “Perciò questo tema riguarda tutti e riguarda tutto, a cominciare dalla nostra alimentazione”.

Il secondo seminario è fissato per il 12 febbraio, dalle ore 14 alle 15 e avrà come tema “Il latte tra valore nutrizionale e impatto ambientale”. Il programma è così strutturato:

Moderatori • Federico Mereta (giornalista) • Valeria Del Balzo (nutrizionista)

Le relazioni: 1) Che cosa dice la letteratura? - Andrea Poli, NFI; 2)Che cosa pensano gli influencers? - Guendalina Graffigna, Università Cattolica del Sacro Cuore; 3)Il Latte e le diete sostenibili – Stephan Peters, Chair SCNH-IDF, Manager nutrition science NZO, Olanda; 4) Il parere di Assolatte - Giovanni Pomella, D.G. Parmalat, Vicepresidente Assolatte.

