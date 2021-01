Soresina, elementari: un contagiato fra il personale, sospesa la didattica in presenza

SORESINA (31 gennaio 2021) - Un caso di positività tra il personale scolastico e l’istituto comprensivo Bertesi chiude per tutta la settimana. Per tutelare la salute di tutti, e permettere alla scuola e all’Ats di procedere con le indagini previste, il sindaco Diego Vairani ha emesso un’ordinanza per sospendere la didattica in presenza da domani, primo febbraio, a venerdì 5 compresi. Il provvedimento è stato d’adottato d’intesa con la dirigente scolastica, Daniela Romano, e da quanto si è appreso altri dipendenti del Bertesi avrebbero manifestato sintomi compatibili, tra le altre, all’infezione da Covid.

