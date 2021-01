Castelvetro, caccia aperta alla banda dei cimiteri

CASTELVETRO (31 gennaio 2021) - Prima l’85enne rapinato in località Opiazzi, poi la vettura rubata ad una donna davanti al cimitero di San Pedretto: emergono nuovi dettagli sul pomeriggio di paura dell’altro ieri ed ora è caccia a due uomini fuggiti a bordo di un’utilitaria di colore chiaro, forse una Volkswagen Golf o una Skoda Fabia. Sui due episodi, per ora trattati come distinti anche se il legame viene ipotizzato in primis dai residenti, stanno cercando di fare luce i carabinieri della stazione di Monticelli coordinati dalla compagnia di Fiorenzuola. Il denominatore comune sta nel fatto che entrambe le vittime, fra le 16 e le 17, si erano recate a fare visita ai propri cari al cimitero. Una delle ipotesi investigative, dunque, è che il modus operandi dei rapinatori preveda come ‘base operativa’ proprio i cimiteri del territorio. Spesso frequentati da anziani soli e quindi più vulnerabili. Le indagini sono serrate e prevedono anche l’acquisizione delle registrazioni delle telecamere.

