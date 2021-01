Sesto, nasce il nuovo polo sanitario

SESTO CREMONESE (31 gennaio 2021) - Entro l’anno una nuova «casa» per persone con bisogni speciali sulle ceneri dell’ex Consorzio. La notizia è storia di martedì, quando la giunta del sindaco Francesca Maria Viccardi ha adottato il piano di recupero dell’area di viale Matteotti dismessa da quasi vent’anni, dove oggi ci sono ancora i capannoni e gli edifici che ospitavano gli uffici e l’appartamento del custode, che verranno demoliti. L’investimento, pari a 2 milioni e 500 mila euro, porta la firma della cooperativa l’Oasi di Orzinuovi, nuova proprietaria del complesso, che dal 2014 gestisce anche la Casa Soggiorno Nolli-Pigoli, a due passi dall’ex Consorzio. Un progetto importante e ambizioso, che però ha tutti i presupposti per essere vincente, visto che i suoi ideatori, che di sociale se ne intendono, hanno le idee chiare per centrarlo: creare una comunità socio sanitaria, un centro diurno per diversamente abili e poliambulatori direttamente collegati alla stessa casa di riposo di viale Europa.

«L’idea – spiega il presidente della cooperativa Mario Santamaria - è quella di costituire un polo socio-sanitario integrato: vogliamo collegare cioè l’area anziani della casa di riposo con questa nuova realtà diretta ai diversamente abili, con servizi diurni residenziali e semi residenziali; vogliamo cioè creare un agglomerato di carattere socio-sanitario sul modello analogo alla realtà che già gestiamo a Orzinuovi, con la possibilità futura di integrarlo con altre offerte di carattere socio-assistenziale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO