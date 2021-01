Aggressione con coltello, denunciato 42enne cremonese

CREMONA (30 gennaio 2021) - Un 42enne residente a Cremona, è stato denunciato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura per i reati di minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. L'uomo, nei pressi del supermercato Penny Market di via Brescia, ha aggredito e minacciato con un coltello un cittadino di origini rumene di 46 anni, per poi darsi alla fuga su di una bicicletta. Gli agenti, raccolta la descrizione dell’aggressore e la direzione di fuga, si mettevano alla ricerca della persona segnalata, che infatti veniva rintracciata poco dopo nella vicina via degli Orti Romani, nei pressi del parco. L’uomo indicato veniva quindi identificato in un cittadino italiano, di 42 anni, residente a Cremona, e i poliziotti notavano che nel cestino della bicicletta vi era un coltello da cucina e un collo di bottiglia, motivo per il quale veniva accompagnato in Questura, dove veniva sottoposto a perquisizione personale, che dava esito negativo, e, successivamente, denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. A carico del denunciato risultano precedenti come assuntore di stupefacenti. All’origine dell’episodio, contrasti fra le due persone coinvolte.

