Caorso, nonna Ida Frazzon Visentin compie 110 anni

CAORSO (30 gennaio 2021) - Oggi compie 110 anni Ida Frazzon Visentin, la piacentina più longeva che è anche 16esima in Italia per anzianità. La nonnina, arzilla e lucida, ha ricevuto anche gli auguri del parroco di Muradolo, frazione in cui vive, don Jean De Dieu.

