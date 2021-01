Perde il controllo dell'auto e sfonda un muro

CREMONA (30 gennaio 2021) - Ha perso il controllo della propria auto, terminando la marcia contro un muro. L'incidente si è verificato attorno alle 8 in via Ruggero Manna, quando una 36enne alla guida di una VW Passat, giunta all'intersezione con via Oscasali, perdeva il controllo della macchina, urtando due veicoli, per poi proseguire la marcia urtando il muro di un passo carraio. A seguito dell'impatto, rimaneva danneggiata dai detriti una Bmw in sosta all'interno del carraio. Nessuna lesione a persone.

