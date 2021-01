Anziano pedinato, aggredito e rapinato: via portafogli e giubbotto

CASTELVETRO PIACENTINO (30 gennaio 2021) - Stava ritornando a casa dal cimitero. Poco dopo essere salito in auto, nello specchietto retrovisore ha visto una vettura che stava lampeggiando con insistenza. Quando ha accostato, non ha neppure fatto in tempo a scendere: un uomo gli ha aperto la portiera, lo ha strattonato e gli ha sfilato il giubbotto; poi è apparso un secondo uomo che gli ha sottratto il portafogli dalla tasca dei pantaloni. La vittima della rapina è un 85enne di Castelvetro: pedinato, fermato con l'inganno e aggredito senza nessuno scrupolo. I carabinieri della stazione di Monticelli d'Ongina hanno immediatamente avviato le indagini per dare la caccia ai due malviventi. Fortunatamente l’anziano - che ha dimostrato grinta e coraggio da vendere - sta bene. A poca distanza dal luogo in cui è avvenuta la rapèina, è emerso che è stata rubata anche un’auto, di una donna di San Pedretto. Ora è caccia alla Golf bianca dei due rapinatori.

