Zona gialla, ecco cosa si può fare

CREMONA (29 gennaio 2021) - L'ingresso in zona gialla da lunedì 1 febbraio per Cremona e tutte le altre province della Lombardia è una vera e propria iniezione di fiducia. "L'indice di trasmissione del contagio è sceso a 0,84 - ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che in serata ha firmato la nuova ordinanza - Questa è una buona notizia, ma è fondamentale mantenere la massima attenzione. La sfida al virus è ancora molto complessa". Per questo la zona gialla significa sì un allentamento delle restrizioni, ma certo non un liberi tutti. Ecco riassunte in un grafico le libertà riconquistate dai lombardi e le limitazioni ancora in essere.

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

