Per Giorgio e il cane Black aiuti in arrivo

CORTE DE' CORTESI - In tanti si stanno offrendo di aiutare Giorgio Storti e l’inseparabile cane Black, che il 10 febbraio verranno sfrattati dalla loro cascina. C’è chi per aiutarli vorrebbe donare risorse economiche o addirittura offrire possibili sistemazioni. La vicenda ha colpito anche Striscia la notizia, tanto che la troupe guidata dall’inviata Rajae Bezzaz ieri pomeriggio è arrivata a Corte de’ Cortesi per incontrare il 70enne e il suo avvocato, Luca Curatti.

