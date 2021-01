CREMONA (29 gennaio 2021) - La Lombardia torna ufficialmente in zona gialla da domenica 31 gennaio, come ha comunicato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al governatore Attilio Fontana. La decisione è stata presa sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. In Italia restano in area arancione soltanto Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano.

FONTANA, GIOIA E INVITO ALLA PRUDENZA - «La Lombardia passa in zona gialla. Bene", esulta su Facebook il presidente della Regione Attilio Fontana. «È stata una settimana certamente difficile, abbiamo lottato - scrive Fontana - perché, come attestato dai dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. Manteniamo sempre alta l’attenzione verso il virus».

LE PAROLE DI MORATTI - "I dati riguardanti la situazione epidemiologica della Lombardia erano chiari e ben definiti da giorni e la collocazione in zona gialla è la conferma di quanto sosteniamo da giorni", dice la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti. "Confidiamo comunque nella responsabilità dei lombardi - conclude la vicepresidente - e siamo lieti che le imprese e i lavoratori della nostra regione potranno finalmente tornare alle proprie attività a pieno regime: la locomotiva d’Italia si rimette in moto".

GUIDESI SI SCHIERA DALLA PARTE DI BAR E RISTORANTI - "Il posizionamento della Lombardia in zona gialla è molto importante e va nella direzione che auspichiamo da tempo. Una notizia fondamentale soprattutto per i nostri esercizi commerciali fortemente penalizzati da decisioni del Governo troppo spesso incomprensibili e ingiuste - afferma l'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi -. È altresì importante che queste realtà non vengano più fermate, visto che sarebbe un colpo mortale. Il Governo quindi ripristini il protocollo sanitario predisposto mesi fa e consenta ai ristoranti e bar di lavorare, qualsivoglia colore ci sarà in futuro per la Lombardia. Deve essere chiaro che la tutela sella salute deve andare di pari passo con la tutela del lavoro.

