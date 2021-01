Aggressione per strada, 23enne in ospedale

SORESINA (29 gennaio 2021) - Episodio di violenza poco dopo le 11 in via Monti, a Soresina. Una 23enne ha subito un'aggressione e, dopo essere stata soccorsa dal personale della Croce Verde di Castelleone, è stata trasportata in ospedale. I contorni in cui è maturato l'episodio al momento non sono chiari, li sta ricostruendo la polizia locale di Soresina. Potrebbe trattarsi di un maltrattamento in ambito familiare, ma l'indagine è ancora in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO