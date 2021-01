Il Morbasco è nero

CREMONA (29 gennaio 2021) - L’acqua nera. Proprio nera, eh. Oggi va un po’ meglio. Sono tornate anche le paperelle, ma mercoledì il canale faceva davvero impressione». Si deve con ogni probabilità a uno o più sversamenti, all’uso (probabilmente improprio) di quel corso d’acqua per liberarsi di qualche prodotto di lavorazione, la colorazione del Morbasco in prossimità del tratto che scorre a poche decine di metri da via Massarotti. La segnalazione si deve ad alcuni residenti della zona che bazzicano il corso d’acqua. «Si è capito subito - spiega una delle persone che si sono imbattute in quello scenario anomalo - che non era il solito colore dovuto alle intense precipitazioni. Va anche detto - prosegue l’uomo - che non si sono sentiti odori particolari, riconducibili a qualche sostanza chimica. Il ritorno delle paperelle, poi, è stato interpretato in maniera positiva». Non è la prima volta che il Morbasco è oggetto di sversamenti o al centro di vicende di rilievo ambientale.

