Gruppo Arvedi, 227 milioni per la riconversione degli stabilimenti siderurgici

CREMONA (28 gennaio 2021) - Un investimento di oltre 227 milioni di euro per realizzare la riconversione produttiva degli stabilimenti di Cremona e Trieste del Gruppo Arvedi, che punta inoltre ad avviare una riqualificazione industriale e ambientale dei territori interessati e salvaguardare i lavoratori. L’intervento avviene con il supporto del Ministero dello Sviluppo economico che concede, insieme a Invitalia, agevolazioni per 50 milioni di euro attraverso un Contratto di sviluppo cofinanziato per 200.000 euro dalla Regione Friuli Venezia Giulia e 500.000 euro dalla Regione Lombardia.

Il progetto di complessiva riqualificazione rilancia, in chiave più moderna e sostenibile, la produzione di acciai speciali dagli spessori sottili e ultrasottili, destinati alla componentistica meccanica, al settore automotive e a quello delle costruzioni civili e industriali.

