È solo col cane: «Affittatemi una casa»

CORTE DE' CORTESI (29 gennaio 2021) - A marzo di un anno fa si è preso il Covid. E se l’è vista brutta: per tre giorni è rimasto sul pavimento di casa, una piccola cascina isolata tra i campi. Ha rischiato di morire, ha vinto la battaglia in ospedale, «ma è stata durissima». Ora Giorgio, rischia di finire in mezzo ad una strada con il suo Black, 4 anni, un incrocio tra Labrador e Pastore belga. «Black mi ha salvato». In quei tre giorni, il cane ha ululato. Piange, l’anziano. «Aiutatemi a trovare un tetto», il suo disperato appello. Il 10 febbraio prossimo, nella piccola cascina in cui Giorgio Storti abita in comodato d’uso, si presenterà l’ufficiale giudiziario ed eseguirà lo sfratto. A Corte de’ Cortesi, paese di 1075 anime, non ci sono case libere, né del Comune né di privati. E Giorgio non sa dove sbattere la testa. «Mi basta anche una stanza con un angolino di verde per il mio Black, perché io non lo lascio il mio cane. Black mi ha salvato». Quella cascina Giorgio se l’è sistemata, ha messo a posto il recinto, ci ha messo dei soldi per il pozzo. Ha sempre pagato le bollette. Ora però serve ai proprietari. Giorgio è in lacrime. E lancia un appello ai sindaci dei paesi attorno. «Aiutatemi a trovare un tetto, posso pagare l'affitto».

