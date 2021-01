Anziana ospite dona pulmino per disabili

SOSPIRO (28 gennaio 2021) - Gesto nobile quello di Anna Angela Macalli, residente da tempo presso il dipartimento delle Disabilità di Fondazione Sospiro. Grazie all’aiuto e alla consulenza dell’amministratore di sostegno Beatrice Strevignoli, in collaborazione con il giudice tutelare, con cui si è condiviso il progetto, l’ospite ha voluto donare a Fondazione Sospiro un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di carrozzine. Si tratta di un Fiat Ducato Combinato che può trasportare fino a quattro carrozzine. La donazione ha un valore di oltre 57 mila euro perché comprende anche l’acquisto di quattro gradini laterali da installare sugli altri mezzi per facilitare la salita delle persone con difficoltà motorie.

