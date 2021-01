Regona, addio a don Regonaschi

PIZZIGHETTONE (28 gennaio 2021) - I fedeli pizzighettonesi sono in lutto per la scomparsa di don Franco Regonaschi, sacerdote 81enne originario di Gabbioneta e collaboratore parrocchiale dell’unità pastorale Cittanova di Cremona. Parroco emerito della frazione Regona, alla quale il destino lo aveva legato già tramite l’assonanza con il cognome, negli anni ha sempre mantenuto uno stretto legame con la comunità in riva all’Adda. «Grazie don per tutto quello che hai fatto per Regona», è uno dei tanti messaggi di cordoglio a lui dedicati.

