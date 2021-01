E le quattro fatine del bosco vanno a caccia del cattivirus

CREMONA (28 gennaio 2021) - La pandemia raccontata attraverso gli occhi di una bimba: ecco il ‘Fantabosco’, fotolibro che spiega in modo semplice, sotto forma di fiaba, il punto di vista di Sara, bambina di 7 anni che aiutata dalla mamma, Ilaria Cima, ha raccontato una storia con protagoniste quattro fate che cercano di combattere contro quello che è stato chiamato il ‘cattivirus’. Un’idea semplice, ma originale, per coinvolgere i bambini durante queste settimane difficili e per affrontare la complessa tematica della pandemia attraverso colori e personaggi vicini all’immaginario quotidiano dei più piccoli. Per un messaggio di speranza che sta raggiungendo le famiglie del territorio ma anche le scuole di Cremona e poi, sempre grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia, di Bologna, Ferrara e Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO