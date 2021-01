Travolto da una mucca nella stalla

GABBIONETA BINANUOVA (28 gennaio 2021) - Attimi di paura ieri mattina all’interno di una azienda agricola di Binanuova. Un uomo è stato travolto da una mucca: alla fine le conseguenze sono state serie ma poteva andare molto peggio. La dinamica che ha portato all’incidente - avvenuto verso le 8.30 in via Ponchielli - è ancora da chiarire nè al momento è possibile risalire alla cause che hanno determinato la reazione dell’animale. Ciò che è certo è che l’uomo sia riuscito a mettersi in salvo nonostante il violento colpo ricevuto dal bovino ed il forte stato di shock. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri della stazione di Ostiano e dai responsabili di Ats Valpadana sembrerebbe che l’uomo di 58 anni si trovasse nella corsia di alimentazione dei bovini. Un lavoro che svolge abitualmente, ogni giorno.

