Cade in moto per una buca e fa causa alla Provincia per 44 mila euro

CICOGNOLO (27 gennaio 2021) - In sella alla sua Harley Davidson cade rovinosamente a terra e chiede alla Provincia di Cremona un risarcimento di oltre 44 mila euro. Protagonista di questa vicenda una motociclista che stava percorrendo la strada provinciale 33 all’altezza di Cicognolo. Proprio in questi giorni il presidente Mirko Signoroni ha firmato una delibera in cui dà mandato all’avvocato Luca Genesi affinché l’ente si costituisca in giudizio nella causa promossa dalla motociclista la cui udienza è stata fissata il 27 febbraio. I fatti risalgono a tempo fa. La donna, secondo quanto riferito, stava percorrendo la provinciale Seniga-Isola Pescaroli, in località Cicognolo, alla guida della sua Harley Davidson, quando è caduta rovinosamente a causa di una buca presente sul mano stradale. Il danno complessivo sia per lesioni personali sia per perdite patrimoniali è stato complessivamente quantificato in 44.672 euro.

