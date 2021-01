Naponi, l'ultimo saluto allo chef gentiluomo

CREMONA (27 dicembre 2021) - Il commiato laico in ospedale, la salma portata al Polo della cremazione. E' il giorno dell’addio ad Alberto Naponi, Napo, cuoco gentiluomo, un personaggio in città, la celebrità conquistata nel 2014, quando partecipò alla terza edizione di MasterChef Italia. Anche a distanza di anni, il pubblico non si è dimenticato di lui e anche oggi a centinaia hanno voluto affidare ai social il loro affettuoso ricordo.

