Focolaio dopo la festa vietata, il contagio si allarga: è allarme a Castelverde

CASTELVERDE (28 gennaio 2021) - Non si fermano i contagi a Castelverde. Da qualche giorno la situazione è stabile ma dopo l’impennata di positivi (da due nel giro di poco più di una settimana si era passati a 29 verso la metà del mese di gennaio) ora i cittadini residenti che hanno contratto il Coronavirus sono 43, a cui si aggiunge anche una persona deceduta. Una dato che preoccupa e non lascia tranquilla il sindaco Graziella Locci. All’incremento di positivi si aggiungono anche segnalazioni di persone che non rispettano la quarantena.

Questa seconda ondata di persone infette, ancora una volta, sarebbe riconducibile al party all’interno di una abitazione privata avvenuto lo scorso 29 dicembre. Un gruppo di giovani con età compresa tra i 19 e i 33 anni, avrebbe organizzato questo veglione anticipato per evitare i controlli relativi agli spostamenti che si sarebbero inaspriti proprio tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Una festa che, seppur all’interno delle mura domestiche, di certo ha creato assembramento. È bastato qualche ora di svago e di leggerezza, per contagiarsi tra di loro.

