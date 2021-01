Incidente, picchia l'autista del soccorso e scappa col carro attrezzi: arrestato

SONCINO (27 GENNAIO 2021) - Resta coinvolto in un incidente, prende a pugni l'autista del carro attrezzi e se ne va a bordo del mezzo dell'autosoccorso. Un 36enne albanese di Crema, con diversi precedenti alle spalle, è stato arrestato dai carabinieri pe rapina.

L'incidente, con feriti lievi, è avvenuto lungo la tangenziale di Soncino. Sul posto, oltre ai militari del borgo e al personale sanitario, è intervenuto anche l'autosoccorso Bricchetti di Quinzano d'Oglio per recuperare la vettura dell'albanese. L'autista, insieme al proprietario della macchina, ha raggiunto il deposito. Lì, il 36enne ha preteso di esse accompagnato a Crema insieme all'auto. L'autista ha spiegato che non era possibile accontentarlo e l'albanese, dopo averlo minacciato, ha iniziato a prenderlo a pugni, si è impadronito del carro attrezzi e si è allontanato in direzione di Crema.

La vittima dell'aggressione ha allertato i carabinieri che hanno rintracciato il 36enne a Cumignano sul Naviglio col mezzo dell'autosoccorso. Gli uomini dell'Arma l'hanno bloccato , arrestato e condotto in carcere a Cremona.

