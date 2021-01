Razzie a distributori di generi alimentari, coppia denunciata

PERSICO DOSIMO (27 gennaio 2021) - Oltre 15 i colpi messi a segno negli ultimi 2 mesi da una coppia italiana, classe 1970 lui e 1971 lei, entrambi originari e residenti a Persico Dosimo, a vari distributori di generi alimentari presenti in provincia di Brescia, Mantova e Cremona. I carabinieri della Stazione di Isorella, dopo circa un mese di indagini, sono riusciti ad individuarli e a definire il loro modus operandi: attraverso un dispositivo elettronico mandavano in tilt la centralina dei distributori che in automatico erogavano tutti i prodotti presenti. Nei giorni scorsi i militari della stazione di Vescovato hanno bussato alla loro porta eseguendo una perquisizione domiciliare che ha dato modo di rinvenire più di 90 pezzi tra salumi e formaggi, anche di pregio conservati sottovuoto, per un valore di oltre mille euro.

Inoltre i militari hanno rinvenuto i congegni elettronici utilizzati per mandare in tilt la centralina elettrica dei distributori e il materiale utile per la costruzione degli stessi. La coppia responsabile dei numerosi furti di alimenti, che hanno fruttato oltre 5 mila euro, sono stati denunciati.

