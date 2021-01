Truffa della Postepay, denunciata una coppia di veneti

VESCOVATO (26 gennaio 2021) - Hanno ingannato un cremonese che aveva messo in vendita quattro pneumatici su internet, riuscendo a farsi accreditare la somma di denaro pattuita (980 euro) invece di accreditare la cifra sul conto del venditore. I carabinieri di Vescovato hanno denunciato per truffa in concorso un 21enne residente in provincia di Padova e una 23 enne residente in Provincia di Verona: entrambi disoccupati e pregiudicati.

La tecnica utilizzata, si basa nel creare un equivoco intorno alle modalità del passaggio dei soldi dal conto corrente alla Postepay, allorché l’utente è convinto di effettuare un bonifico in suo favore, ma in realtà quella somma finisce sul conto dei malintenzionati.

Ecco nello specifico come funziona la truffa. "Concluso l’accordo economico tra venditore e finto acquirente - spiegano i carabnieri - quest’ultimo propone di effettuare il pagamento attraverso Postepay. Nel momento in cui il venditore accetta, gli verrà richiesto di recarsi presso uno sportello automatico bancario o delle poste, con la promessa che gli verrà accreditato l’importo del prodotto sul conto della carta che il venditore inserirà all’interno dello sportello. A questo punto scatta la trappola escogitata dai truffatori: il venditore, che si trova allo sportello, riceve una chiamata in cui gli viene detto di inserire il bancomat, di selezionare il circuito di pagamento e poi di selezionare l’opzione ricarica Postepay. Il falso acquirente comunica quindi al venditore un numero di carta Postepay da inserire, affermando però che si tratta del numero dell’ordine del prodotto. Al venditore verrà poi chiesto di selezionare la somma concordata per il prodotto e di confermare infine il pagamento. Si tratta dunque di un’operazione che in realtà consentirà al falso acquirente di farsi accreditare l’importo sulla sua Postepay e di intascare illecitamente il denaro".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO