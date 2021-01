Arrestato 19enne spacciatore di Corte de' Cortesi

OLMENETA (26 gennaio 2021) - Giovanissimo, soli 19 anni, disoccupato, rischia di rovinarsi la vita a causa della droga. Il ragazzo, residente a Corte de' Cortesi con Cignone, è stato arrestato dai carabinieri di Castelverde dopo un controllo effettuato ad Olmeneta. Il 19enne era a bordo di un altro giovane e durante la verifica da parte dei militari, è stato trovato con un involucro in cellophane contenente 20 grammi di hashish che cercava di occultare sotto il sedile del veicolo. La perquisizione veniva estesa anche all’abitazione di residenza, dove venivano rinvenuti, occultati nel cassetto di un comodino della camera da letto, ulteriori 95 grammi di hashish confezionati in 5 bustine di cellophane, un bilancino elettronico di precisione nonché altro materiale atto al confezionamento della droga. Al termine degli accertamenti di Polizia Giudiziaria il giovane è stato arrestato e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Il Tribunale di Cremona ha convalidato l’arresto, rinviato il processo al 1° marzo e sottoposto l’arrestato alla misura cautelare dell’obbligo quotidiano della presentazione alla Polizia giudiziaria.

