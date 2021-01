Cantieri per 43 milioni, si parte da Genivolta

GENIVOLTA (26 gennaio 2021) -Tre anni di cantieri e infrastrutture per potenziare la viabilità del territorio e offrire lavoro alle imprese. Da qui al 2023 la Provincia di Cremona ha in programma opere per oltre 43 milioni di euro, e una delle prime a partire è anche una delle più strategiche: interessa il Comune di Genivolta ma presenta risvolti benefici non trascurabili anche per quello di Soresina. Si tratta del rifacimento dell’intersezione tra la Soncinese e la Sp 84 di Pizzighettone, la strada che collega i due comuni: l’attuale incrocio, con uscite a raso scomode e pericolose, verrà sostituito con una rotatoria, il cui studio di fattibilità tecnica ed economica è stato avviato nei giorni scorsi. Costo complessivo dell’investimento: 600.000 euro.

