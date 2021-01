CREMONA (26 gennaio 2021) - Si spostano a bordo di un maggiolino blu - simile a quello celebre del film del 1968 della Walt Disney - e impugnano un megafono per annunciare la loro presenza: Massimiliano Principe del ‘Tomatino pizza with love’ di via Mantova e Marco Miglioli dello 'Strike Outlet' hanno unito le forze in un originale progetto anti-crisi. "Insieme consegniamo i vestiti ai miei clienti o le pizze ai suoi - spiega Miglioli -. L’abbiamo soprannominata la Crazy delivery: un modo per dare allegria e regalare qualche sorriso come toccasana".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO