CREMONA (25 gennaio 2021) - Nasce il bosco di TEDxCremona, la no-profit «impegnata nello sviluppo della bellezza sociale e nell'ispirazione delle menti». Mentre si prepara a fare il suo esordio con il primo ciclo di talks - più volte rimandato a causa della pandemia - il gruppo cremonese guidato da Andrea Mattioli ha scelto di «compensare le emissioni di CO2 generate dalle piccole o grandi attività (a volte inconsapevoli) di ognuno di noi». E così ha aderito a ‘Regala un albero’ - progetto nato della volontà di divulgare la cultura ecologica e di valorizzare il paesaggio naturale italiano - per dare vita ad un angolo verde tutto suo, che sorgerà nel territorio della Sila. I portavoce di TEDxCremona spiegano: «Obiettivi? Arrivare almeno a 50 alberi entro il 2021, traguardo che siamo sicuri di raggiungere grazie al supporto del nostro partner Buzztech», l’azienda diretta dal Ceo Gianandrea Facchini. Per promuovere l’iniziativa, TEDxCremona si è affidata ad un simpatico social game che invita gli utenti all’interazione: «I nostri alberi - si legge sui profili di TEDxCremona - hanno bisogno di un nome e vogliamo che a sceglierli sia la nostra community». Basta seguire le istruzioni pubblicate nell’immagine che accompagna l’iniziativa per contribuire a battezzare le piante. «Il bosco di TEDxCremona conta su di te, voi contate su di noi, insieme faremo belle cose!», promettono Mattioli e il suo team.

PER GIOCARE CON TEDx CLICCA QUI

