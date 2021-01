[PER INGRANDIRE L'IMMAGINE CLICCA QUI]

CREMONA (25 gennaio 2021) - In Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 18.777 tamponi analizzati (di cui 16.527 molecolari e 2.250 antigenici), sono 1.484 i nuovi contagi (di cui 59 debolmente positivi). Il rapporto fra positivi e tamponi processati sale al 7,9%. In provincia di Cremona i nuovi casi sono 30. Crescono i ricoverati nelle Terapie intensive: 407 (+2). In diminuzione, invece, gli ospedalizzati nei reparti normali: 3.412 (-16). Ancora 46 i decessi - uno in provincia di Cremona - dato che porta il totale complessivo delle vittime a 26.712.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA

Milano: 275 di cui 132 a Milano città;

Bergamo: 80;

Brescia: 251;

Como: 234;

Cremona: 30;

Lecco: 55;

Lodi: 13;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 89;

Pavia: 27;

Sondrio: 2;

Varese: 363.

