Espulso criminale serbo

CREMONA (25 GENNAIO 2021) - Questa mattina l’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona ha eseguito un provvedimento di espulsione giudiziaria, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova, a carico di un cittadino serbo di 27 anni. L’uomo è stato accompagnato all’aeroporto di Malpensa per essere rimpatriato con destinazione Belgrado. Il 27enne si trovava recluso nella Casa Circondariale di Cremona dove stava scontando una pena di 5 anni e 8 mesi dopo essere stato riconosciuto colpevole dalla Corte di Appello di Milano dei reati di associazione per delinquere, tentato omicidio e rapina aggravata.

Nella tarda serata di ieri, invece, gli agenti della squadra Volante hanno denunciato un 20enne di origini marocchine, residente a Cremona, che ha cercato di rubare generi alimentari al supermercato Aldi di Via Postumia insieme ad un altro ragazzo. I giovani sono stati notati da un poliziotto fuori servizio, che ha immediatamente provveduto ad allertare la sala operativa. I due sono stati fermati dopo che avevano superato le casse senza pagare: uno è riuscito a darsi alla fuga, l’altro è stato trattenuto e preso in consegna dai poliziotti. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO