Vaccini antinfluenzali, Piloni: "Sprecati 10 milioni di euro"

MILANO (25 gennaio 2021) - “Più di 10 milioni di euro che la Regione Lombardia avrebbe potuto spendere altrove e molto meglio. A 10.674.695 di euro ammonta, infatti, il valore economico delle 942.706 dosi di vaccino antinfluenzale inutilizzate dalle Ats lombarde, a fronte di 2.675.888 vaccini acquistati per un totale di 31.893.400 euro spesi. Lo dicono i dati aggiornati al 15 gennaio scorso, anche se la campagna doveva concludersi alla fine di dicembre. Cifre ancor più eclatanti se confrontate a quelle degli anni precedenti: in questa scellerata campagna è stato sprecato fino a dieci volte di più rispetto a quella di due anni fa. Non solo dunque un costo spropositato, ma anche un enorme spreco che si sarebbe potuto evitare, senza il ritardo accumulato e tutti gli errori commessi dalla giunta lombarda”. Lo dichiara il consigliere regionale Matteo Piloni, in merito ai dati sui vaccini antinfluenzali acquistati da Regione Lombardia.

