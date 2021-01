CREMONA (25 gennaio 2021) - Dura presa di posizione del consiglio direttivo della canottieri Flora, in seguito alle immagini di alcuni giocatori sul campo di calcio della società, riprese domenica da un videoamatore nella prima giornata di ritorno in zona arancione e pubblicate sul sito internet de La Provincia. "La Asd Canottieri Flora - si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della Canottieri - con riferimento all'articolo apparso sulla pagina Facebook del quotidiano La Provincia secondo il quale alcune persone erano intente a giocare a calcio all'interno della società canottieri, si dissocia da tale comportamento e precisa che ha reso ben noto ai propri soci che, secondo le normative anti covid attualmente in vigore, è assolutamente vietato praticare sport se non nelle forme individuali consentite. Il Consiglio Direttivo si riserva di approfondire la questione, individuare i responsabili, agire di conseguenza nelle opportune sedi ed irrogare, per quanto di propria competenza, le sanzioni del caso".

