L’auto contro un palo, salvo il 21enne

GENIVOLTA (25 gennaio 2021) - Boato e panico all'ingresso del paese: ieri pomeriggio, intorno alle 15, una berlina si è schiantata con estrema violenza contro un cartello stradale ed è poi carambolata dall'altro lato della carreggiata. Nel testacoda il mezzo ha addirittura perso il motore. Alla guida un 21enne di Soresina diretto verso Soncino che, nell'urto, è rimasto gravemente ferito ma, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe fuori pericolo. L’auto è stata tamponata subito dopo da un secondo mezzo. Coinvolti anche quattro tra amici e parenti tra cui una 17enne. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Crema che hanno messo l'intera zona in sicurezza e della polizia stradale di Pizzighettone che sta vagliando la dinamica. La Croce verde di Soncino ha prestato soccorso e disposto il ricovero nel nosocomio cremasco per il giovane, ferite che parrebbero di minore entità per gli altri.

