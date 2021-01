La panchina in granito distrutta dai vandali

PIZZIGHETTONE (25 gennaio 2021) - Un altro odioso atto vandalico ha provocato indignazione e sconcerto nella città murata: ignoti, presumibilmente durante le ore notturne, hanno letteralmente distrutto la panchina in granito situata di fronte alla chiesa di San Giuseppe. Schienale e seduta spezzati a metà, finiti a terra. Ed è molto probabile non siano riparabili.

Fra i primi a segnalare la brutta sorpresa, sabato, un volontario del Gruppo volontari mura. «Io presumo che anche stavolta ad agire sia stato il solito gruppetto già entrato in azione al parco Cefalonia – commenta il sindaco Luca Moggi –. Ho subito chiamato la polizia locale e chiesto vengano analizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Ce n’è una nelle vicinanze, vedremo se è riuscita ad immortalare qualcosa. Non nascondo la rabbia per questo ennesimo atto vandalico. É vero che la panchina era vecchia, ma non può essersi rotta da sola in questo modo né accidentalmente. Se riusciremo ad individuare i colpevoli li chiameremo a rapporto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO