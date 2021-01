Scuole, in provincia di Cremona gli edifici più vecchi e poca banda larga

CREMONA (23 gennaio 2021) - Il territorio cremonese è maglia nera in Lombardia per quanto riguarda la modernità degli edifici scolastici, mentre va decisamente meglio sul fronte dei trasporti. I dati emergono dal report realizzato da Openpolis in collaborazione con l’impresa sociale Con i bambini: analizzando quattro parametri – variazione dei minori, famiglie potenzialmente raggiunte dalla banda larga, condizioni delle scuole e mezzi pubblici in grado di raggiungerle – hanno tracciato una mappa sulla povertà educativa. Lo scopo, come spiega l’assessore regionale Alessandra Locatelli, è «contrastare i fenomeni negativi e incentivare politiche che siano di sostegno alla famiglia, ai minori, alla povertà».

Il dato peggiore è proprio quello che riguarda gli edifici scolastici vetusti: a Cremona rappresentano oltre il 35% di quelli esistenti, primato regionale negativo.

A livello provinciale i minori sono diminuiti, ma dalla mappa interattiva (consultabile all’indirizzo web www.openpolis.it/poverta-educativa/) emergono aumenti nei principali centri: +3,53% a Cremona con minori che sono passati dai 9.833 del 2012 ai 10.180 del 2019; +3,88 a Crema; +0,43 a Casalmaggiore. Nei paesi più piccoli i dati sono invece in calo.

Sul fronte dei trasporti, in città il 100% delle scuole risulta raggiungibile da mezzi pubblici e a livello complessivo provinciale si supera il 90%.

L’altro tasto dolente è invece la banda larga, tra l’altro attualmente fondamentale vista la didattica a distanza. Secondo i dati di Openpolis, aggiornati al 2019, in città le famiglie potenzialmente raggiunte da internet veloce sono il 63%; a Crema il 53%; a Casalmaggiore il 6%.

