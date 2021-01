Covid, in provincia di Cremona quattro morti e 29 contagiati

CREMONA (23 gennaio 2021) - Sono 29 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Il nostro territorio si conferma il meno colpito in regione in questa fase della pandemia. Ma ci sono da registrare altri quattro decessi che fanno lievitare il totale a 1.287.

In Lombardia - che domani passerà in zona arancione - continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-80). A fronte di 31.809 tamponi effettuati, sono 1.535 i nuovi positivi (4,8%, in discesa rispetto al 5,7% di ieri). I guariti o dimessi sono 2.178.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 31.809 (di cui 23.512 molecolari e 8.297 antigenici) totale complessivo: 5.414.816

i nuovi casi positivi: 1.535 (di cui 88 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 444.809 (+2.178), di cui 3.593 dimessi e 441.216 guariti

in terapia intensiva: 398 (-10)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.499 (-80)

i decessi, totale complessivo: 26.662 (+104)

I nuovi casi per provincia

Milano: 466 di cui 216 a Milano città

Bergamo: 73

Brescia: 219

Como: 94

Cremona: 29

Lecco: 71

Lodi: 48

Mantova: 108

Monza e Brianza: 119

Pavia: 107

Sondrio: 53

Varese: 96