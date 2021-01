Primaria di Pizzighettone, 9 positivi su 98 test: la scuola resta chiusa

PIZZIGHETTONE (23 gennaio 2021) - Sono 9 su 98 i tamponi risultati positivi al Covid nell’ambito dello screening volontario Ats effettuato alla scuola primaria. Si tratta di 5 alunni e 4 adulti (fra personale Ata e docenti) tutti asintomatici. Alla luce di questo risultato scattano ulteriori quarantene e, di conseguenza, lunedì la scuola primaria di Pizzighettone resterà chiusa perché tutte le classi sono in isolamento. Sei sezioni, però, rientreranno proprio in settimana al termine della quarantena che era già partita nei giorni scorsi, per la positività di altri 4 docenti. Lo screening volontario è stato effettuato solo sugli alunni delle quattro classi che, invece, stavano ancora frequentando. “Lunedì approfittando della chiusura sarà effettuato un intervento di sanificazione”, spiega il sindaco Luca Moggi che ha seguito la questione in sinergia con Ats e direzione scolastica.

