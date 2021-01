Latitante e irregolare in Italia, arrestato un 30enne

CREMONA (23 gennaio 2021) - Pregiudicato per numerosi reati in materia di stupefacenti, colpito più volte da provvedimenti di espulsione e irreperibile da alcune settimane, è stato individuato, arrestato e condotto in carcere dagli agenti sezione antidroga della squadra mobile della questura di Cremona.

I poliziotti sono entrati in azione nel pomeriggio di ieri, al termine di una serie di meticolose ricerche in tutta la provincia che hanno permesso di localizzare B.E., 30enne albanese che ora dovrà scontare un cumulo di pene pari a 4 anni e 7 mesi, oltre a dover pagare una multa di 1.500 euro. Gli agenti hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Lodi.

