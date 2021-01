Mazza, tredicesime: summit sindacati-Cda

PIZZIGHETTONE (23 gennaio 2021) - I dipendenti della casa di riposo Fondazione Opera Pia Luigi Mazza sono ancora in attesa: la quota di tredicesima mancante non è stata liquidata neppure sulla busta paga di gennaio. Nè sono arrivate comunicazioni su eventuali scadenze o modalità di elargizione futura. Per questa ragione i sindacati tornano alla carica, auspicando risposte e impegni che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, quando i vertici della struttura incontreranno proprio le sigle sindacali che stanno seguendo la questione. «Attendiamo di conoscere le intenzioni del cda – spiega Sabrina Negri di Cgil –. Sia riguardo il 70% di tredicesima che spetta ai lavoratori e che non è ancora stato erogato, sia riguardo il piano di rientro dei prossimi tre anni che al momento non ci è stato fornito. Vogliamo capire quale sia, in dettaglio, la strategia del Mazza. Se non avremo risposte e garanzie, procederemo con altre azioni». A richiedere il summit, già qualche settimana fa, erano stati proprio Negri e il collega della Cisl Fauso Mazzullo.

