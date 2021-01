Viola l'obbligo di quarantena, 18enne denunciato

CREMONA (22 gennaio 2021) - L'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cremona ha denunciato alla Procura un 18enne cremonese che nella serata di domenica scorsa è stato sorpreso a passeggio con il suo cane in via del Rosario, nonostante l’obbligo di isolamento fiduciario a seguito della positività al Covid-19. Il nominativo del ragazzo, infatti, risultava tra quelli dei soggetti sottoposti all’obbligo della quarantena, comunicati giornalmente dall’Autorità Sanitaria alle Forze di Polizia del territorio per i controlli su strada. Il giovane è stato quindi denunciato per la violazione dell’art. 260 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, che prevede la sanzione penale dell’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5000 euro.

