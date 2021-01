Energia, rifiuti, ambiente: il Piano 2030 divide

CREMONA (22 gennaio 2021) - Piena condivisione delle progettualità emerse dai lavori dello ‘Steering Committee’, e disponibilità ad operare per una svolta energetica e ambientale della città di Cremona, con un grande progetto integrato, improntato allo sviluppo dell’economia circolare e alla transizione green. Sono questi gli elementi che Linea Group Holding, la società del Gruppo A2A con sede a Cremona, sottolinea al termine della prima fase dei lavori del tavolo promosso dal Comune e che ha visto Lgh insieme ad altre importanti realtà del territorio al lavoro per costruire lo scenario futuro di sostenibilità per la città. Cremona già oggi occupa un’ottima posizione nella classifica delle Smart Cities italiane (19esima tra le 109 città capoluogo secondo lo Smart City Index elaborato da EY), e punta nei prossimi anni a diventare un modello di eccellenza a livello internazionale, e sempre più un luogo dove vivere bene, nel rispetto dell’ambiente, con opportunità di sviluppo e crescita attraverso scelte a favore di tutti i cremonesi.

Intanto arriva la conferma dal sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti: «La previsione è quella di portare a fine vita utile (2029) il termovalorizzatore, e di avviare da subito le azioni e le opere necessarie per la creazione del nuovo ciclo energetico ambientale di Cremona». Il primo cittadino conferma così, in modo ufficiale, quanto era già trapelato a margine della conclusione dei lavori dello ‘Steering Committee’ che ha messo mano ad un nuovo piano decennale, ad un nuovo ciclo energetico ambientale per il territorio. E l'opposizione insorge: «Promessa tradita».

