Webcam, già immortalati i primi furbetti

SONCINO (22 gennaio 2021) - Per alcuni troppo costose, per altri arrivate troppo tardi, per i terzi perfette. Delle nuove telecamere si è detto un po’ di tutto ma la buona notizia è che funzionano. In meno di un mese, infatti, già tre automobilisti furbetti sono stati identificati e sanzionati per danneggiamenti nel centro storico. Due sono dei trasportatori distratti, uno un soncinese che pensava di farla franca dopo un tamponamento. Senza le webcam il Comune e il privato danneggiato sarebbero rimasti a bocca asciutta o peggio. Il sindaco Gabriele Gallina ne sottolinea l’importanza: «Le telecamere – precisa il primo cittadino – aiutano a risolvere sia problematiche di maggiore entità come furti, incidenti e inseguimenti che a prevenire, evitare o risolvere questioni di apparente minor rilievo ma importanti per i nostri cittadini».

