Ladri di sera in municipio: rubati i soldi, poi la fuga

BONEMERSE (22 gennaio 2021) - Furto in Comune a Bonemerse all’ora di cena, intorno alle 20,30. Il bottino deve ancora essere quantificato. Forzato un cassetto degli uffici comunali, i ladri erano a caccia di soldi o documenti. Il tempestivo allarme lanciato dall’istituto di vigilanza, l’arrivo immediato del sindaco Luca Ferrarini e dei carabinieri hanno messo in fuga la gang.

Il colpo è stato messo a segno nel giro di neppure una decina di minuti. Tutto si è verificato di sera. I ladri, forti del fatto che gli uffici del palazzo municipale fossero ormai deserti, hanno forzato la grata di una finestra posta sul retro. Un varco piuttosto stretto, dove può passare solamente una persona abile e di costituzione minuta. Una volta aperto il passaggio, il malvivente (si presume che solamente una persona sia entrata all’interno, forse qualcuno ha fatto da palo all’esterno del palazzo comunale) ha avuto accesso al municipio. Ma non appena varcata la soglia è scattato l’allarme, collegato con l’istituto di vigilanza. Immediatamente è partita la chiamata da parte dei responsabili al sindaco Ferrarini che, nel giro di qualche minuto, si è precipitato in comune.

