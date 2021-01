Verso un'educazione finanziaria territoriale di qualità

CREMONA (21 gennaio 2021) - Introdurre sul nostro territorio competenze e strumenti capaci di sostenere la cittadinanza nella gestione delle proprie risorse, con una particolare attenzione alle fasce di popolazione più fragili. É questo l'obiettivo dell'incontro on-line, organizzato dal Consorzio Solco Cremona, in collaborazione con Eqwa Impresa Sociale e Comune di Cremona, dal titolo "Progettare insieme il servizio di educazione finanziaria a Cremona”. L'appuntamento è per lunedì 25 gennaio alle ore 18. Intervengono Giusi Biaggi, Presidente del Consorzio Solco, Claudio Grossi e Sergio Sorgi di Eqwa e Rosita Viola, Assessore alla Politiche sociali e alle fragilità del Comune di Cremona. Per partecipare, occorre scrivere una mail a formazione@solcocremona.it, indicando nome, cognome e ente di appartenenza.