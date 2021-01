Straniero senza mascherina aggredisce due poliziotti, arrestato

CREMONA (21 gennaio 2021) - E' stato arrestato il gambiano Ousman Boating, il 24enne domiciliato presso la Casa dell'Accoglienza, che ieri sera stava camminando in via Ghinaglia privo di mascherina e che, fermato da una pattuglia della Squadra Volante, prima tentava la fuga e dopo essere stato bloccato, ingiuriava pesantemente e aggrediva due agenti di polizia, uno dei quali colpito al volto da un pugno. Gli agenti dovevano quindi far ricorso allo spray al peperoncino in dotazione per renderlo inoffensivo e ammanettarlo, anche con l’aiuto di una pattuglia della Polizia Locale, in transito in quel frangente e che prestava ausilio ai colleghi. Non senza fatica, tuttavia, veniva immobilizzato e caricato sull’auto di servizio, in quanto lo straniero - con precedenti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale - continuava a dimenarsi e a scagliarsi verso gli agenti, sputando e tentando di mordere. Condotto in Questura, veniva identificato e tratto in arresto in attesa della convalida del fermo.

