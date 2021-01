Quattro maestri contagiati. Le loro 6 classi in isolamento

PIZZIGHETTONE (21 gennaio 2021) - Quattro insegnanti positivi al Covid e le rispettive sei classi in quarantena, hanno spinto la dirigenza scolastica e il Comune a programmare insieme ad Ats uno screening su base volontaria alla ricerca di un eventuale focolaio: gli alunni delle restanti quattro classi della scuola primaria e il personale scolastico, infatti, potranno accedere a tamponi molecolari gratuiti. Verranno effettuati già domani. A spiegare la procedura è la referente di Ats Val Padana per il settore scolastico, Laura Rubagotti: «In seguito alla positività di alcuni docenti del plesso di Pizzighettone è stato disposto l’isolamento per gli alunni delle classi in cui insegnano. Come misura precauzionale preventiva e aggiuntiva, però, in accordo con il sindaco abbiamo organizzato una mattinata di screening per gli alunni che stanno continuando a frequentare. In questo caso, non essendoci stati contatti con positivi, i bambini non sono in quarantena. Per questi alunni i tamponi saranno effettuati venerdì 22 (domani ndr) dalle 9.30, tramite i medici Usca. Non si tratta, sottolineo, di un obbligo». I genitori saranno liberi di scegliere se aderire o meno alla campagna di screening, che segue una strada parallela ma differente rispetto all’isolamento obbligatorio che riguarda le altre sei classi.

